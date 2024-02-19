Семин высказался об интересе «Барселоны» к Хвиче Кварацхелии

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Барселона» приобретает игроков, потому что сегодня они нестабильны. Хвича соответствует принципам «Барселоны». На мой взгляд, для него это хороший вариант, если он состоится. В этой команде Хвича может значительно повысить свой уровень», – сказал Семин.
- В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 5 передачами.
- По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.
- Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.
- Хвича выступал под руководством Семина в «Локомотиве» в 2019 году.