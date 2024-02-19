Семин высказался об интересе «Барселоны» к Хвиче Кварацхелии

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Барселона» приобретает игроков, потому что сегодня они нестабильны. Хвича соответствует принципам «Барселоны». На мой взгляд, для него это хороший вариант, если он состоится. В этой команде Хвича может значительно повысить свой уровень», – сказал Семин.