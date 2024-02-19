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    • Семин высказался об интересе «Барселоны» к Хвиче Кварацхелии

    Семин высказался об интересе «Барселоны» к Хвиче Кварацхелии

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

    «Барселона» приобретает игроков, потому что сегодня они нестабильны. Хвича соответствует принципам «Барселоны». На мой взгляд, для него это хороший вариант, если он состоится. В этой команде Хвича может значительно повысить свой уровень», – сказал Семин.

    • В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 5 передачами.
    • По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.
    • Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.
    • Хвича выступал под руководством Семина в «Локомотиве» в 2019 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.02.2024 12:07
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