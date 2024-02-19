Экс-хавбек «Спартака» Коновалов высказался о продлении контракта с Промесом

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов считает, что объявление хавбека Квинси Промеса в международный розыск напрягает ситуацию в команде.

«Процесс идет уже давно, игроки все это знают. Отношение к Промесу в команде не поменяется, негатива быть не должно.

Сама ситуация сложная – международный розыск напрягает атмосферу в клубе. Это может повлиять и на игру Промеса. Не знаю, как эту проблему решит клуб.

Ему уже 32 года, контракт кончится летом. Если бы его хотели продлить, то уже сделали бы это», – сказал Коновалов.