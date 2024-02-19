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    • Экс-хавбек «Спартака» Коновалов высказался о продлении контракта с Промесом

    Экс-хавбек «Спартака» Коновалов высказался о продлении контракта с Промесом

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов считает, что объявление хавбека Квинси Промеса в международный розыск напрягает ситуацию в команде.

    «Процесс идет уже давно, игроки все это знают. Отношение к Промесу в команде не поменяется, негатива быть не должно.

    Сама ситуация сложная – международный розыск напрягает атмосферу в клубе. Это может повлиять и на игру Промеса. Не знаю, как эту проблему решит клуб.

    Ему уже 32 года, контракт кончится летом. Если бы его хотели продлить, то уже сделали бы это», – сказал Коновалов.

    • Прокуратура Амстердама объявила в международный розыск полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
    • Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В этом сезоне нидерландец провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2024 11:20
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    Комментарии (13)
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    WE ARE FOR PETER
    1708332506
    Не продлят
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    СпорЦмен
    1708333542
    Он может остаться, пусть работает у меня: унитаз моет, мусор выносит, ботинки чистит. Вобщем, важная ответственная работа! :)))
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    paracetamol
    1708334390
    Свинарник постепенно превращается в команду уголовничков.
    Ответить
    Avenger_93
    1708336913
    Да от него толку нет бестолковый игрок
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708337318
    Ну и командочка! Гыгыгы
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    Krics
    1708354055
    7,5 лет в Голландии,в тюрьме,ни чего личного но минимум 30% русских мужиков согласились,ихмо.
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