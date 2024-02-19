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    • «Атлетик» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2024

    «Атлетик» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Жироны», 25-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Атлетик»: Симон, Бершиче, Альварес, Паредес, Маркос, Гомес, Уильямс, Весга, Руис де Галаррета, Беренгер, Вильялибре.

    Главный тренер: Эрнесто Вальверде

    «Жирона»: Газзанига,Гутьеррес, Хуанпе, Гарсия, Блинд, Цыганков, Гарсия, Савиола, Рубен, Порту, Довбик.

    Главный тренер: Мигель «Мичел» Санчес Муньос

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Жирона»

    «Атлетик» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.02.2024 10:19
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