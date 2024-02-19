Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Жироны», 25-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Атлетик»: Симон, Бершиче, Альварес, Паредес, Маркос, Гомес, Уильямс, Весга, Руис де Галаррета, Беренгер, Вильялибре.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

«Жирона»: Газзанига,Гутьеррес, Хуанпе, Гарсия, Блинд, Цыганков, Гарсия, Савиола, Рубен, Порту, Довбик.

Главный тренер: Мигель «Мичел» Санчес Муньос

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Жирона»