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    • «Атлетик» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 19 февраля

    «Атлетик» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 19 февраля

    19 февраля в Бильбао состоится матч 25 тура испанской Ла Лиги. Местный «Атлетик» будет принимать главную сенсацию всего европейского сезона – «Жирону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Атлетик»

    Подопечные опытнейшего Эрнесто Вальверде ведут борьбу за место в топ-4, отставая от зоны попадания в Лигу чемпионов лишь на два очка. В последнее время баски набрали впечатляющую форму и даже успели «вынести» «Барселону» из Кубка Испании (4:2).

    «Жирона»

    Команда Мичела получила болезненную зуботычину в очном поединке с мадридским «Реалом», влетев самому титулованному клубу Ла Лиги 0:4. Впрочем, это не отменяет того, что «Жирона» проводит выдающуюся кампанию. На данный момент каталонцы удерживают второе место в турнирной таблице Примеры.

    Личные встречи

    Последние три очных матча команд завершились такими исходами:

    Прогноз на матч «Атлетик» – «Жирона»

    «Атлетик» великолепно выступает на своем поле. Считаем, что и в этот раз команда Вальверде порадует родную публику. Предлагаем выбрать ставку «победа Атлетика» (1,92).

    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 11:51
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