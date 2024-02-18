19 февраля в Бильбао состоится матч 25 тура испанской Ла Лиги. Местный «Атлетик» будет принимать главную сенсацию всего европейского сезона – «Жирону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Атлетик»

Подопечные опытнейшего Эрнесто Вальверде ведут борьбу за место в топ-4, отставая от зоны попадания в Лигу чемпионов лишь на два очка. В последнее время баски набрали впечатляющую форму и даже успели «вынести» «Барселону» из Кубка Испании (4:2).

«Жирона»

Команда Мичела получила болезненную зуботычину в очном поединке с мадридским «Реалом», влетев самому титулованному клубу Ла Лиги 0:4. Впрочем, это не отменяет того, что «Жирона» проводит выдающуюся кампанию. На данный момент каталонцы удерживают второе место в турнирной таблице Примеры.

Личные встречи

Последние три очных матча команд завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Атлетик» – «Жирона»

«Атлетик» великолепно выступает на своем поле. Считаем, что и в этот раз команда Вальверде порадует родную публику. Предлагаем выбрать ставку «победа Атлетика» (1,92).