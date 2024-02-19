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    Россия сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме

    PR‑менеджер РФС Дмитрий Коновалов заявил, что сборная России в ближайших товарищеских матчах сыграет в принципиально новой форме.

    «Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал.

    Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении!» – написал Коновалов.

    • Матчи России с Сербией и Парагваем пройдут 21 и 25 марта на «ВТБ Арене».
    • Российский сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2024 09:07
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    Комментарии (10)
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    acor94
    1708323576
    Надеюсь по центру будет надпись "Я РУССКИЙ", "Я за СВОих" или чёт такое.
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    fakeid
    1708325427
    кто технический спонсор будет? сейчас старый адидас донашиваем, и новую форму он нам не пошьёт. вариантов тут немного: либо испанская joma, которая сейчас одевает половину наших клубов, вызывая сильнейшее возгорание в окрестностях киева и жалобы в уефа. либо патриотичный zasport и подобные. ну или заказать чё-нить в кыргызстане, у них там пошив налажен)
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