Россия сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме

PR‑менеджер РФС Дмитрий Коновалов заявил, что сборная России в ближайших товарищеских матчах сыграет в принципиально новой форме.

«Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал.

Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении!» – написал Коновалов.