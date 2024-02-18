Шалимов определил, кто «мощнее» – Миранчук или Головин

Бывший игрок «Интера» Игорь Шалимов сравнил российских легионеров в Европе.

«Я думаю, что Алексей сейчас молодец. Берет на себя и пытается выделиться. Пытается выделиться, например, Захарян в клубе «Реал Сосьедад», отдает назад. А Миранчук пытается выделиться и играет вперед. Пытается обострить. Не получается обострить – ничего страшного. Захарян тоже к этому придет со временем. Надо брать на себя.

А из русских ребят кто на сегодняшний день может брать на себя в Европе? Александр Головин и Миранчук. Ну, и Арсен Захарян. Берут на себя Головин и Миранчук. Вот три пацана, которые там находятся, но в разных ситуациях. Двое берут на себя и выдерживают конкуренцию. К Алексею я отношусь очень хорошо. Считаю, что он даже мощнее, чем Головин», – сказал Шалимов.