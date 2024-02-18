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    Шалимов определил, кто «мощнее» – Миранчук или Головин

    Бывший игрок «Интера» Игорь Шалимов сравнил российских легионеров в Европе.

    «Я думаю, что Алексей сейчас молодец. Берет на себя и пытается выделиться. Пытается выделиться, например, Захарян в клубе «Реал Сосьедад», отдает назад. А Миранчук пытается выделиться и играет вперед. Пытается обострить. Не получается обострить – ничего страшного. Захарян тоже к этому придет со временем. Надо брать на себя.

    А из русских ребят кто на сегодняшний день может брать на себя в Европе? Александр Головин и Миранчук. Ну, и Арсен Захарян. Берут на себя Головин и Миранчук. Вот три пацана, которые там находятся, но в разных ситуациях. Двое берут на себя и выдерживают конкуренцию. К Алексею я отношусь очень хорошо. Считаю, что он даже мощнее, чем Головин», – сказал Шалимов.

    • У 28-летнего Миранчука в сезоне Серии А 15 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
    • Контракт игрока действует до 2025 года.
    • Миранчук в Италии 4 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.02.2024 16:03
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1708278815
    Одно только раздражает в Миранчуке - это его мальчиковые удары: конечно на технику, на исполнение бьёт, но уж слишком слабо, тихо для опытного игрока в 28 лет, из-за этого мяч часто становится добычей вратарей.
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