Шалимов определил, кто «мощнее» – Миранчук или Головин

Бывший игрок «Интера» Игорь Шалимов сравнил российских легионеров в Европе.
«Я думаю, что Алексей сейчас молодец. Берет на себя и пытается выделиться. Пытается выделиться, например, Захарян в клубе «Реал Сосьедад», отдает назад. А Миранчук пытается выделиться и играет вперед. Пытается обострить. Не получается обострить – ничего страшного. Захарян тоже к этому придет со временем. Надо брать на себя.
А из русских ребят кто на сегодняшний день может брать на себя в Европе? Александр Головин и Миранчук. Ну, и Арсен Захарян. Берут на себя Головин и Миранчук. Вот три пацана, которые там находятся, но в разных ситуациях. Двое берут на себя и выдерживают конкуренцию. К Алексею я отношусь очень хорошо. Считаю, что он даже мощнее, чем Головин», – сказал Шалимов.
- У 28-летнего Миранчука в сезоне Серии А 15 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
- Контракт игрока действует до 2025 года.
- Миранчук в Италии 4 года.