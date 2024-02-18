Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Баварии», 22 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 19:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Бохум»: Риман, Бернардони, Ордец, Шлоттербек, Оэрман, Остерхаге, Штегер, Лосилла, Ферстер, Брошински, Асано.

Главный тренер: Томас Летш

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Мин-Джэ, Дайер, Боэ, Горецка, Сане, Мусиала, Павлович, Мазрауи, Кейн.

Главный тренер:Томас Тухель

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Бавария»