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    • «Бохум» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Бохум» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Баварии», 22 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Бохум»: Риман, Бернардони, Ордец, Шлоттербек, Оэрман, Остерхаге, Штегер, Лосилла, Ферстер, Брошински, Асано.

    Главный тренер: Томас Летш

    «Бавария»: Нойер, Упамекано, Мин-Джэ, Дайер, Боэ, Горецка, Сане, Мусиала, Павлович, Мазрауи, Кейн.

    Главный тренер:Томас Тухель

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум»«Бавария»

    «Бохум» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 12:56
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