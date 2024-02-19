Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в Бундеслиге при отставании в 8 очков

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после гостевого матча с «Бохумом» (2:3) в 22-м туре Бундеслиги ответил на вопрос о возможности его команды выиграть чемпионат Германии.

«По правде говоря, это не так уж реалистично, но мы верили до конца прошлого сезона и будем верить до конца этого.

Однако нам необходимо вернуться на правильный путь», – сказал Тухель.