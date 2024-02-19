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    • Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в Бундеслиге при отставании в 8 очков

    Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в Бундеслиге при отставании в 8 очков

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после гостевого матча с «Бохумом» (2:3) в 22-м туре Бундеслиги ответил на вопрос о возможности его команды выиграть чемпионат Германии.

    «По правде говоря, это не так уж реалистично, но мы верили до конца прошлого сезона и будем верить до конца этого.

    Однако нам необходимо вернуться на правильный путь», – сказал Тухель.

    • За 12 туров до конца сезона «Бавария» занимает второе место с 50 очками. У лидирующего «Байера» 58 баллов.
    • Мюнхенцы выиграли 11 последних чемпионатов Германии подряд.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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    19.02.2024 08:13
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    Комментарии (2)
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    BlackMurder
    1708330676
    Надеюсь ты уйдешь скот
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    zigbert
    1708350876
    Опускать руки конечно нельзя но повторить прошлогодний успех будет трудно, уж очень мощно выступает сейчас Байер.
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