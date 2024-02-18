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    • «Лутон Таун» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Лутон Таун» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Манчестер Юнайтед», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лутон Таун»: Камински, Бурк, Белл, Ошо, Даути, Локонга, Моррис, Кларк, Баркли, Огбене, Адебайо.

    Главный тренер: Роб Эдвардс

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Шоу, Магуайр, Варан, Далот, Каземиро, Майну, Фернандеш, Рэшфорд, Гарначо, Хойлунд.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Манчестер Юнайтед»

    «Лутон Таун» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 12:50
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