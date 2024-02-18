Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Манчестер Юнайтед», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 19:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лутон Таун»: Камински, Бурк, Белл, Ошо, Даути, Локонга, Моррис, Кларк, Баркли, Огбене, Адебайо.

Главный тренер: Роб Эдвардс

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Шоу, Магуайр, Варан, Далот, Каземиро, Майну, Фернандеш, Рэшфорд, Гарначо, Хойлунд.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Манчестер Юнайтед»