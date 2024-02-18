Деменко: «Пока Промес в России, никаких проблем не будет»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко оценил кейс полузащитника команды Квинси Промеса. Игрок в международном розыске.

Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

«На него эта ситуация сильно повлияла бы, если бы он был в Голландии. Для него тогда это был бы удар. Пока он в Эмиратах или в России, то тут никаких проблем не будет. Любой человек прекрасно понимает, что ему дали шесть лет, что должно поменяться?

У него два варианта: либо возвращаешься в Россию и ждешь, пока в Нидерландах власть поменяется, но нет никакой гарантии, что через пять лет это же дело не пойдет в ход.

Ему однозначно нужно делать российское гражданство. Иначе по-другому у него нет вариантов. Тут все зависит от «Спартака». Если игрок хорошо относится к клубу, то и он [клуб] будет [хорошо относиться к игроку]» – сказал Деменко.