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    Деменко: «Пока Промес в России, никаких проблем не будет»

    Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко оценил кейс полузащитника команды Квинси Промеса. Игрок в международном розыске.

    • Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

    «На него эта ситуация сильно повлияла бы, если бы он был в Голландии. Для него тогда это был бы удар. Пока он в Эмиратах или в России, то тут никаких проблем не будет. Любой человек прекрасно понимает, что ему дали шесть лет, что должно поменяться?

    У него два варианта: либо возвращаешься в Россию и ждешь, пока в Нидерландах власть поменяется, но нет никакой гарантии, что через пять лет это же дело не пойдет в ход.

    Ему однозначно нужно делать российское гражданство. Иначе по-другому у него нет вариантов. Тут все зависит от «Спартака». Если игрок хорошо относится к клубу, то и он [клуб] будет [хорошо относиться к игроку]» – сказал Деменко.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    18.02.2024 10:26
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    Комментарии (13)
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    Cleaner
    1708243556
    У Промеса проблем не будет, пока он в России. Но у России будут проблемы, если она откажется выдать НАРКОТОРГОВЦА Голландии. Если такой запрос от Голландии придет. Нигде не любят УКРЫВАТЕЛЕЙ уголовников, тем более по таким статьям... За Спартака СТЫДНО...(
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708244385
    Свинси Промяс обнулил репутацию хряков. За укрывательство в минус уходят. Расформировать антинародных. Гыгыгы
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    шахта Заполярная
    1708253087
    Как всегда вонючки в первых рядах по бросанию дерьма на вентилятор. Ну хоть бы иногда что то бы меняли в своей писанине, так одно и тоже, какие то ущербные, хотя для этого нужны мозги, а где их взять, когда фуражка у палкожопого думает и другое чудо только ржет
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    Suvorov71
    1708263984
    Вот всем помойным ответ, пока он в России, он положил на весь голандский суд и на помойных тоже
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