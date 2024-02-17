Юран – о Севикяне: «Он пацаненок еще, были слезы от него»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об ушедшем в «Ференцварош» полузащитнике Эдгаре Севикяне.

«Я видел, что в нeм что‑то есть. Хотел этого дождаться. Я пошeл на риск, потому что были постарше футболисты. Я потерпел его неважную игру, но дождался, потому что доверял ему. Первая переходная игра с «Родиной» на искусственном поле, тайм отыграл и говорит: «Всe, я больше не могу, ноги болят». Ребята закипели тогда, сказали ему собраться. Но он пацанeнок ещe в этом плане, были слезы немного.

Здесь самое главное, чтобы Эдгар психологически не сломался. Хороший парень, я желаю, чтобы он достиг максимума. У каждого футболиста есть мечта – играть в «Реале», «Барселоне». Я только буду рад. Я слежу за ним и надеюсь, что он начнeт играть, и у него получится. У парня есть талант и задатки», – сказал Юран.