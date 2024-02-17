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    Юран – о Севикяне: «Он пацаненок еще, были слезы от него»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об ушедшем в «Ференцварош» полузащитнике Эдгаре Севикяне.

    «Я видел, что в нeм что‑то есть. Хотел этого дождаться. Я пошeл на риск, потому что были постарше футболисты. Я потерпел его неважную игру, но дождался, потому что доверял ему. Первая переходная игра с «Родиной» на искусственном поле, тайм отыграл и говорит: «Всe, я больше не могу, ноги болят». Ребята закипели тогда, сказали ему собраться. Но он пацанeнок ещe в этом плане, были слезы немного.

    Здесь самое главное, чтобы Эдгар психологически не сломался. Хороший парень, я желаю, чтобы он достиг максимума. У каждого футболиста есть мечта – играть в «Реале», «Барселоне». Я только буду рад. Я слежу за ним и надеюсь, что он начнeт играть, и у него получится. У парня есть талант и задатки», – сказал Юран.

    • Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.
    • До этого Севикян принадлежал «Леванте», где выступал за вторую команду, а за первый состав валенсийцев сыграл 2 матча.
    • У Эдгара уже есть 1 матч за «Ференцварош».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2024 22:55
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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708199862
    Мудрый плаксивый Юран)
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    Боров мясной
    1708234588
    А ты трепло высокомерное, аля Мостовой!
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