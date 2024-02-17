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    • «Нант» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Нант» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «ПСЖ», 22 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Нант»: Лафон, Дюверн, Паллуа, Зезе, Кастеллетто, Чиривелья, Сиссоко, Коко, Траоре, Кедевере, Мохамед.

    Главный тренер: Антуан Комбуарэ

    «ПСЖ»: Навас, Бералдо, Перейра, Эрнандес, Мукиэле, Коло Муани, Угарте, Руис, Асенсио, Дембеле, Рамуш.

    Главный тренер: Луис Энрике

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «ПСЖ»

    Нант-ПСЖ смотреть онлайн 17 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 20:46
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