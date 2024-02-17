Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «ПСЖ», 22 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Нант»: Лафон, Дюверн, Паллуа, Зезе, Кастеллетто, Чиривелья, Сиссоко, Коко, Траоре, Кедевере, Мохамед.

Главный тренер: Антуан Комбуарэ

«ПСЖ»: Навас, Бералдо, Перейра, Эрнандес, Мукиэле, Коло Муани, Угарте, Руис, Асенсио, Дембеле, Рамуш.

Главный тренер: Луис Энрике

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «ПСЖ»