Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «ПСЖ», 22 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Нант»: Лафон, Дюверн, Паллуа, Зезе, Кастеллетто, Чиривелья, Сиссоко, Коко, Траоре, Кедевере, Мохамед.
Главный тренер: Антуан Комбуарэ
«ПСЖ»: Навас, Бералдо, Перейра, Эрнандес, Мукиэле, Коло Муани, Угарте, Руис, Асенсио, Дембеле, Рамуш.
Главный тренер: Луис Энрике
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Setanta Sports 2».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».