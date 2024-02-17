Вечером 17 февраля на стадионе «Божуар» в Нанте состоится поединок 22 тура французской Лиги 1. Одноименный клуб будет принимать флагмана местного футбола – ПСЖ. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Нант»

«Нант» является крепким середняком Лиги 1, не претендуя на великие свершения. Команда занимает 12 место в таблице и не принимает участия ни в борьбе за выживание, ни в борьбе за место в еврокубковых соревнованиях.

ПСЖ

На неделе ПСЖ одолел «Реал Сосьедад» в матче плей-офф Лиги чемпионов. Перед поездкой в Нант грянул гром – все авторитетные инсайдеры хором сообщили о том, что звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе провел встречу с клубным руководством и заявил, что он покидает «Парк де Пренс» после завершения сезона 2023/2024.

Личные встречи

Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

09.12.2023 ПСЖ – «Нант» 2:1

04.03.2023 ПСЖ – «Нант» 4:2

03.09.2022 «Нант» – ПСЖ 0:3

Прогноз на матч «Нант» – ПСЖ

Новость об уходе Мбаппе может оказать негативное влияние на раздевалку парижан. Это дает «Нанту» неплохие шансы потягаться с фаворитом. Рекомендованная ставка: победа «Нанта» с форой +1,5 (1,65).