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    «Нант» – ПСЖ: прогноз на матч французской Лиги 1, 17 февраля

    Вечером 17 февраля на стадионе «Божуар» в Нанте состоится поединок 22 тура французской Лиги 1. Одноименный клуб будет принимать флагмана местного футбола – ПСЖ. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Нант»

    «Нант» является крепким середняком Лиги 1, не претендуя на великие свершения. Команда занимает 12 место в таблице и не принимает участия ни в борьбе за выживание, ни в борьбе за место в еврокубковых соревнованиях.

    ПСЖ

    На неделе ПСЖ одолел «Реал Сосьедад» в матче плей-офф Лиги чемпионов. Перед поездкой в Нант грянул гром – все авторитетные инсайдеры хором сообщили о том, что звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе провел встречу с клубным руководством и заявил, что он покидает «Парк де Пренс» после завершения сезона 2023/2024.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

    • 09.12.2023 ПСЖ – «Нант» 2:1
    • 04.03.2023 ПСЖ – «Нант» 4:2
    • 03.09.2022 «Нант» – ПСЖ 0:3

    Прогноз на матч «Нант» – ПСЖ

    Новость об уходе Мбаппе может оказать негативное влияние на раздевалку парижан. Это дает «Нанту» неплохие шансы потягаться с фаворитом. Рекомендованная ставка: победа «Нанта» с форой +1,5 (1,65).

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 12:26
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