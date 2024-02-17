Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Сассуоло», 25 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Колашинац, Джимсити, Руджери, Де Кетеларе, Коопмпейнерс, Пашалич, Де Рон, Хольм, Скамакка.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

«Сассуоло»: Консильи, Доиг, Вити, Эрлич, Педерсен, Энрике, Льоренте, Байрами, Липани, Торствейдт, Пинамонти.

Главный тренер: Алессио Дионизи

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Сассуоло»