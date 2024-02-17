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    • «Аталанта» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Аталанта» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Сассуоло», 25 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Колашинац, Джимсити, Руджери, Де Кетеларе, Коопмпейнерс, Пашалич, Де Рон, Хольм, Скамакка.

    Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

    «Сассуоло»: Консильи, Доиг, Вити, Эрлич, Педерсен, Энрике, Льоренте, Байрами, Липани, Торствейдт, Пинамонти.

    Главный тренер: Алессио Дионизи

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Сассуоло»

    Аталанта-Сассуоло сомтреть онлайн 17 февраля

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 20:27
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