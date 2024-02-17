Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Севильи», 25 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Озкаджар, Москера, Фулкье, Гуэрра, Пепелу, Гильямон, Перес, Амалла, Дуро.
Главный тренер: Рубен Бараха
«Севилья»: Нюланд, Акунья, Рамос, Баде, Навас, Окампос, Торрес, Сумаре, Соу, Эн-Несери, Ромеро.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «ОККО».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».