Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Севильи», 25 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Озкаджар, Москера, Фулкье, Гуэрра, Пепелу, Гильямон, Перес, Амалла, Дуро.

Главный тренер: Рубен Бараха

«Севилья»: Нюланд, Акунья, Рамос, Баде, Навас, Окампос, Торрес, Сумаре, Соу, Эн-Несери, Ромеро.

Главный тренер: Кике Санчес Флорес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Севилья»