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    • «Валенсия» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Валенсия» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Севильи», 25 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Озкаджар, Москера, Фулкье, Гуэрра, Пепелу, Гильямон, Перес, Амалла, Дуро.

    Главный тренер: Рубен Бараха

    «Севилья»: Нюланд, Акунья, Рамос, Баде, Навас, Окампос, Торрес, Сумаре, Соу, Эн-Несери, Ромеро.

    Главный тренер: Кике Санчес Флорес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Севилья»

    Валенсия-Севилья смотреть онлайн 17 февраля

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 20:10
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