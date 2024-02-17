Булыкин высказался об уголовном преследовании Промеса

Дмитрий Булыкин порассуждал о ситуации с уголовным преследованием нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать – спартаковский вингер уже объявлен в международный розыск.

Элитная недвижимость Промеса в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Квинси находится с командой в ОАЭ.

«Спартаку», конечно, нужно цепляться за хорошего футболиста, но позволят ли это юридические или какие‑то другие аспекты, Тут, само собой, уже нужно советоваться с юристами.

Понятно, что клуб хочет сохранить игрока, но как – уже второй вопрос. Ведь, если все это вступит в силу, это будет очень серьезно для Промеса.

Будет ли он выдан Нидерландам? Мы не знаем всех этих юридических тонкостей. Повторюсь, «Спартаку» нужно всем этим заниматься, если они хотят сохранить Промеса. Но если скажут, что вариантов нет, то придется очень тяжело.

Обвинения очень серьезные. Что они будут делать, честно говоря, не знаю. Юристы, вероятно, знают. Однако, как я понимаю, юристы в этом отношении раскололись на два лагеря.

Очень жаль, хороший футболист, и теперь такие проблемы. Трудно сказать, как «Спартак» будет выходить из этой ситуации. Понятное дело, что юристы сейчас будут что‑то советовать, но что будет на самом деле, увидим в ближайшее время», – сказал Булыкин.