17 февраля на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле будет сыгран матч 22 тура французской Лиги 1. Местный клуб примет «Гавр». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Лилль»

В прошлом туре «Лилль» потерпел весьма болезненное поражение в Париже, уступив ПСЖ со счетом 1:3. Неудача отбросила команду Паулу Фонсеки на пятое место в таблице Лиги 1. При этом «Лилль» по-прежнему твердо настроен бороться за попадание в зону ЛЧ.

«Гавр»

«Гавр» – середняк чемпионата Франции. Клуб располагается на 11 строчке в Лиге 1. Заметим, что на игру с «Лиллем» будет доступен российский легионер «Гавра» Далер Кузяев, отсидевший дисквалификацию.

Личные встречи

Последние три очных матча команд принесли следующие результаты:

Прогноз на матч «Лилль» – «Гавр»

«Лиллю» необходимо исправляться за провал в Париже. Одолеть «Гавр» будет важно и в плане психологии. Считаем, что хозяева смогут добиться желаемого. Рекомендованная ставка: победа «Лилля» (1,53).