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    • «Лилль» – «Гавр»: прогноз на матч французской Лиги 1, 17 февраля

    «Лилль» – «Гавр»: прогноз на матч французской Лиги 1, 17 февраля

    17 февраля на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле будет сыгран матч 22 тура французской Лиги 1. Местный клуб примет «Гавр». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

    «Лилль»

    В прошлом туре «Лилль» потерпел весьма болезненное поражение в Париже, уступив ПСЖ со счетом 1:3. Неудача отбросила команду Паулу Фонсеки на пятое место в таблице Лиги 1. При этом «Лилль» по-прежнему твердо настроен бороться за попадание в зону ЛЧ.

    «Гавр»

    «Гавр» – середняк чемпионата Франции. Клуб располагается на 11 строчке в Лиге 1. Заметим, что на игру с «Лиллем» будет доступен российский легионер «Гавра» Далер Кузяев, отсидевший дисквалификацию.

    Личные встречи

    Последние три очных матча команд принесли следующие результаты:

    • 01.10.2023 «Гавр» – «Лилль» 0:2
    • 26.07.2023 «Лилль» – «Гавр» 3:2
    • 12.07.2012 «Гавр» – «Лилль» 1:2

    Прогноз на матч «Лилль» – «Гавр»

    «Лиллю» необходимо исправляться за провал в Париже. Одолеть «Гавр» будет важно и в плане психологии. Считаем, что хозяева смогут добиться желаемого. Рекомендованная ставка: победа «Лилля» (1,53).

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    «Лилль» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 12:23
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