Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Гавра», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Лилль»: Шевалье, Исмаили, Д'Алессандро, Йоро, Сантуш, Бенталеб, Андре, Гудмундссон, Гомес, Жегрова, Языджи.
Главный тренер: Паулу Фонсека
«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Сабби, Туре, Кехта, Него, Касимир, Байо.
Главный тренер: Лука Эльснер
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».