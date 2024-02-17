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    • «Лилль» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Лилль» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Гавра», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лилль»: Шевалье, Исмаили, Д'Алессандро, Йоро, Сантуш, Бенталеб, Андре, Гудмундссон, Гомес, Жегрова, Языджи.

    Главный тренер: Паулу Фонсека

    «Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Сабби, Туре, Кехта, Него, Касимир, Байо.

    Главный тренер: Лука Эльснер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Гавр»

    «Лилль» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 09:55
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