Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Гавра», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лилль»: Шевалье, Исмаили, Д'Алессандро, Йоро, Сантуш, Бенталеб, Андре, Гудмундссон, Гомес, Жегрова, Языджи.

Главный тренер: Паулу Фонсека

«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Сабби, Туре, Кехта, Него, Касимир, Байо.

Главный тренер: Лука Эльснер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Гавр»