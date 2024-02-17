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    • «Хайденхайм» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 17 февраля

    «Хайденхайм» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 17 февраля

    17 февраля на «ФОЙТ-Арене» состоится поединок 21 тура Бундеслиги. Местный «Хайденхайм» будет принимать лидера турнира – леверкузенский «Байер». Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

    «Хайденхайм»

    Скромный «Хайденхайм» посрамил скептиков. Многие эксперты в области немецкого футбола считали команду Франка Шмидта участником гонки за выживание, однако «Хайденхайм» закрепился на девятом месте в таблице Бундеслиги.

    «Байер»

    Леверкузенцы проводят великолепную кампанию под руководством Хаби Алонсо. «Байер» претендует на первый чемпионский титул в своей истории. На прошлой неделе подопечные Алонсо сделали громкое заявление, разбив своего основного конкурента – «Баварию» (3:0). Важная победа и в плане психологии.

    Личные встречи

    Доселе соперники провели лишь два очных поединка на официальном уровне:

    • 24.09.2023 «Байер» – «Хайденхайм» 4:1
    • 05.02.2019 «Хайденхайм» – «Байер» 2:1

    Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Байер»

    «Хайденхайм» хорош в родных стенах и «Байеру» может прийтись не сладко. Считаем, что хозяева смогут избежать разгрома в противостоянии с машиной Хаби Алонсо. Рекомендованная ставка: победа «Хайденхайма» с форой +2 (1,50).

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 12:17
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