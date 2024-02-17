17 февраля на «ФОЙТ-Арене» состоится поединок 21 тура Бундеслиги. Местный «Хайденхайм» будет принимать лидера турнира – леверкузенский «Байер». Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

«Хайденхайм»

Скромный «Хайденхайм» посрамил скептиков. Многие эксперты в области немецкого футбола считали команду Франка Шмидта участником гонки за выживание, однако «Хайденхайм» закрепился на девятом месте в таблице Бундеслиги.

Леверкузенцы проводят великолепную кампанию под руководством Хаби Алонсо. «Байер» претендует на первый чемпионский титул в своей истории. На прошлой неделе подопечные Алонсо сделали громкое заявление, разбив своего основного конкурента – «Баварию» (3:0). Важная победа и в плане психологии.

Личные встречи

Доселе соперники провели лишь два очных поединка на официальном уровне:

24.09.2023 «Байер» – «Хайденхайм» 4:1

05.02.2019 «Хайденхайм» – «Байер» 2:1

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Байер»

«Хайденхайм» хорош в родных стенах и «Байеру» может прийтись не сладко. Считаем, что хозяева смогут избежать разгрома в противостоянии с машиной Хаби Алонсо. Рекомендованная ставка: победа «Хайденхайма» с форой +2 (1,50).