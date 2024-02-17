Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Боруссии М», 22 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Лейпциг»: Гулачи, Раум, Орбан, Клостерманн, Хенрикс, Ольмо, Кампль, Симонс, Шлагер, Шешко, Опенда.
Главный тренер: Марко Розе
«Боруссия М»: Николас, Нец, Эльведи, Фридрих, Скалли, Н'Гуму, Нойхаус, Райц, Вайгль, Онора, Джордан.
Главный тренер: Херардо Сеоане
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Боруссия М»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».