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    • «Лейпциг» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Лейпциг» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Боруссии М», 22 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лейпциг»: Гулачи, Раум, Орбан, Клостерманн, Хенрикс, Ольмо, Кампль, Симонс, Шлагер, Шешко, Опенда.

    Главный тренер: Марко Розе

    «Боруссия М»: Николас, Нец, Эльведи, Фридрих, Скалли, Н'Гуму, Нойхаус, Райц, Вайгль, Онора, Джордан.

    Главный тренер: Херардо Сеоане

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Боруссия М»

    «РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 12:10
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