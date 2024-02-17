В субботу, 17 февраля, в рамках 22-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет с «Боруссией М». Начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени.

В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» провел 21 матч и набрал 37 очков. Команда выиграла 11 игр, сыграла вничью 4 раза и потерпела 6 поражений. Игроки «РБ Лейпциг» забили 46 голов, а пропустили 28 мячей. В настоящее время команда занимает 5 место в турнирной таблице.

«Боруссией М»

В чемпионате Германии «Боруссия М» провела 21 матч и набрала 22 очка. Команда выиграла 5 игр, сыграла вничью 7 раз и потерпела 9 поражений. Игроки «Боруссии М» забили 36 голов, а пропустили 41 мяч. В настоящее время команда занимает 13 место в турнирной таблице.

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия М»

Обе команды демонстрируют нестабильные результаты, впрочем, хозяева имеют более высокий класс по сравнению с менхенгладбахцами. Предположим, что «Лейпциг» выиграет этот матч. Впрочем, голы забьют обе команды, а игра получится довольно результативной – предположим, что фанаты увидят больше двух голов в этом поединке. Наши варианты ставок: