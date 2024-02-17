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    • «РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: прогноз на матч 22 тура Бундеслиги, 17 февраля

    «РБ Лейпциг» – «Боруссия М»: прогноз на матч 22 тура Бундеслиги, 17 февраля

    В субботу, 17 февраля, в рамках 22-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет с «Боруссией М». Начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени.

    «РБ Лейпциг»

    В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» провел 21 матч и набрал 37 очков. Команда выиграла 11 игр, сыграла вничью 4 раза и потерпела 6 поражений. Игроки «РБ Лейпциг» забили 46 голов, а пропустили 28 мячей. В настоящее время команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    «Боруссией М»

    В чемпионате Германии «Боруссия М» провела 21 матч и набрала 22 очка. Команда выиграла 5 игр, сыграла вничью 7 раз и потерпела 9 поражений. Игроки «Боруссии М» забили 36 голов, а пропустили 41 мяч. В настоящее время команда занимает 13 место в турнирной таблице.

    Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия М»

    Обе команды демонстрируют нестабильные результаты, впрочем, хозяева имеют более высокий класс по сравнению с менхенгладбахцами. Предположим, что «Лейпциг» выиграет этот матч. Впрочем, голы забьют обе команды, а игра получится довольно результативной – предположим, что фанаты увидят больше двух голов в этом поединке. Наши варианты ставок:

    • победа «Лейпцига» – 1.42;
    • тотал больше 2.5 – 1.36;
    • обе забьют (да) – 1.59.

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    «Лейпциг» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 12:20
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