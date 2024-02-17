Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ювентуса», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Верона»: Монтипо, Кабаль, Давидович, Маньяни, Чачуа, Дуда, Лазович, Фолоруншо, Сердар, Нослен, Джурич.

Главный тренер: Марко Барони

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Даниловский, Гатти, Камбьясо, Локателли, Рабьо, МакКенни, Веа, Милик, Кьеза.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Ювентус»