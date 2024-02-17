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    • «Верона» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Верона» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ювентуса», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Верона»: Монтипо, Кабаль, Давидович, Маньяни, Чачуа, Дуда, Лазович, Фолоруншо, Сердар, Нослен, Джурич.

    Главный тренер: Марко Барони

    «Ювентус»: Щесны, Сандро, Даниловский, Гатти, Камбьясо, Локателли, Рабьо, МакКенни, Веа, Милик, Кьеза.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Ювентус»

    «Верона» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 11:45
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