Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ювентуса», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Верона»: Монтипо, Кабаль, Давидович, Маньяни, Чачуа, Дуда, Лазович, Фолоруншо, Сердар, Нослен, Джурич.
Главный тренер: Марко Барони
«Ювентус»: Щесны, Сандро, Даниловский, Гатти, Камбьясо, Локателли, Рабьо, МакКенни, Веа, Милик, Кьеза.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».