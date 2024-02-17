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    • «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Вест Хэма», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ноттингем Форест»: Селс, Тавареш, Ниакате, Мурильо, Уильямс, Эланга, Домингес, Йетс, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Авонийи.

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

    «Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Зума, Агер, Цоуфал, Уорд-Проус, Альварес, Кудус, Джонсон, Соучек, Боуэн.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»

    «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 10:36
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