Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Вест Хэма», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ноттингем Форест»: Селс, Тавареш, Ниакате, Мурильо, Уильямс, Эланга, Домингес, Йетс, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Авонийи.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Зума, Агер, Цоуфал, Уорд-Проус, Альварес, Кудус, Джонсон, Соучек, Боуэн.

Главный тренер: Дэвид Мойес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»