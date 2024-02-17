Григорян высказался об уголовном преследовании Промеса

Александр Григорян поделился мнением о ситуации с уголовным преследованием нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать – спартаковский вингер уже объявлен в международный розыск.

Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

«Я так понимаю, при любых обстоятельства Промес пока в России и ему ничего не грозит. Не я ему судья. Поговорим о футболе.

Плюс этой ситуации, если так цинично говорить, в том, что Промес – один из самых квалифицированных иностранцев, играющих РПЛ, и он максимально заинтересован в своей карьере в России», – сказал Григорян.