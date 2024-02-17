Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Григорян высказался об уголовном преследовании Промеса

    Александр Григорян поделился мнением о ситуации с уголовным преследованием нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

    • Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать – спартаковский вингер уже объявлен в международный розыск.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

    «Я так понимаю, при любых обстоятельства Промес пока в России и ему ничего не грозит. Не я ему судья. Поговорим о футболе.

    Плюс этой ситуации, если так цинично говорить, в том, что Промес – один из самых квалифицированных иностранцев, играющих РПЛ, и он максимально заинтересован в своей карьере в России», – сказал Григорян.

    Новости по теме
    Каптейнс: «Промес не вернется ни в Россию, ни в футбол» 1
    Титов призвал забыть о Промесе 10
    Промеса объявили в розыск в России за долги его посудной фирмы 28
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2024 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1708155058
    Григорян, во первых, Промес - ПРЕСТУПНИК. Совершил тяжкое преступление у себя на родине и сбежал в Спартак, который его УКРЫВАЕТ от наказания. Во вторых этого достаточно для ареста Промеса в России и выдачи его Голландии.
    Ответить
    SLADE2019
    1708156263
    Кто еще не высказал своего мнения насчет приговора Промесу? Всем быстро на ветку бомбардира. Говорить надо про сложившуюся ситуацию (если вообще говорить), а не о том, судья ты ему или нет. Выдавать или не выдавать, выгонять или не выгонять, вот о чем речь, Григорян.
    Ответить
    Taps
    1708156323
    Вот же всякое говно лезет в Россию. Особенно в спартак.
    Ответить
    АлексМак
    1708156894
    ..тот ещё теоретик,- Григорян...
    Ответить
    alefreddy
    1708159600
    все проехались по этому делу только ленивый не высказался а дело и апелляция еще долго продлиться
    Ответить
    Georgy-Gappoev-vkontakte
    1708236402
    Когда уже пересажают всю преступную группировку пищевика?!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+