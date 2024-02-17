В субботу, 17 февраля, в рамках 22-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Унион». Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

«Хоффенхайм»

В чемпионате Германии «Хоффенхайм» провел 21 матч и набрал 27 очков. Команда выиграла 7 игр, сыграла вничью 6 раз и потерпела 8 поражений. Игроки «Хоффенхайма» забили 38 голов, а пропустили 40 мячей. В настоящее время команда занимает 8 место в турнирной таблице.

«Унион»

В чемпионате Германии «Унион» провел 21 матч и набрал 21 очко. Команда выиграла 6 игр, сыграла вничью 3 раза и потерпела 12 поражений. Игроки «Унион» забили 20 голов, а пропустили 35 мячей. В настоящее время команда занимает 15 место в турнирной таблице. Берлинцы оторвались от зоны вылета на 4 балла.

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Унион»

Номинально хозяева выглядят фаворитом встречи – команда идет в середине таблицы, но текущая форма «Хоффенхайма» вызывает вопросы. Команда не выигрывает в 8 матчах подряд. «Унион» в прошлом туре обыграл «Вольфсбург», команда наверняка сделает все, чтобы набрать три очка. Впрочем, сделаем осторожный прогноз на победу гостей или ничью. Наш прогноз – победа «Униона» или ничья (1.80).