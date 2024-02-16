Кики ответил, почему предпочел «Урал» трансферу в США

Защитник «Урала» Кики объяснил летний трансфер в Россию.

Португалец пришел как свободный агент летом из «Визелы».

У Кики в сезоне РПЛ 9 матчей.

29-летний игрок стоит 600 тысяч евро.

– Вы отмечали, что был интерес со стороны других команд. Из каких стран были предложения?

– Были предложения из Португалии. Также со слов агента знаю, что был шанс поехать в США. Но я не размышлял над этими опциями. Мне понравились те возможности, которые могли открыться передо мной при переходе в «Урал». Я хотел воспользоваться этим шансом. Клуб очень хотел меня.