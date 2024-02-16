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    Кики ответил, почему предпочел «Урал» трансферу в США

    Защитник «Урала» Кики объяснил летний трансфер в Россию.

    • Португалец пришел как свободный агент летом из «Визелы».
    • У Кики в сезоне РПЛ 9 матчей.
    • 29-летний игрок стоит 600 тысяч евро.

    – Вы отмечали, что был интерес со стороны других команд. Из каких стран были предложения?

    – Были предложения из Португалии. Также со слов агента знаю, что был шанс поехать в США. Но я не размышлял над этими опциями. Мне понравились те возможности, которые могли открыться передо мной при переходе в «Урал». Я хотел воспользоваться этим шансом. Клуб очень хотел меня.

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    Источник: Metaratings

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    16.02.2024 17:41
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