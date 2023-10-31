Агент Кики объяснил, почему футболист не играет за «Урал»

Футбольный агент Хелио Мартинс прокомментировал ситуацию с игровым временем защитника «Урала» Кики.
«У Кики нет травмы. Его отсутствие на поле – решение тренера. Но отмечу, что ни о каком конфликте речи нет. Три последних матча Кики разминался по 45 минут. Так бывает, это футбол. Кики джентльмен и будет ждать своего шанса», – сказал Мартинс.
- В трех последних матчах чемпионата России 28-летний Кики оставался в запасе, хотя ранее играл постоянно.
- В нынешнем сезоне защитник провел 12 матчей в составе «Урала», отметился одной результативной передачей.
Источник: «РБ Спорт»