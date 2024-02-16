Руни прокомментировал возможность участия в боксерском поединке

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни подтвердил, что вел переговоры с промоутером Misfits Boxing об организации компанией боксерского поединка в рамках одного из мероприятий.

«Они связывались с нами и задавали этот вопрос, было несколько [предложений], и, конечно же, от Misfits, это было во всех новостях. Но послушайте, в данный момент я хочу вернуться к тренерской работе, я сосредоточен на этом», – сказал Руни.