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    • Руни прокомментировал возможность участия в боксерском поединке

    Руни прокомментировал возможность участия в боксерском поединке

    Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни подтвердил, что вел переговоры с промоутером Misfits Boxing об организации компанией боксерского поединка в рамках одного из мероприятий.

    «Они связывались с нами и задавали этот вопрос, было несколько [предложений], и, конечно же, от Misfits, это было во всех новостях. Но послушайте, в данный момент я хочу вернуться к тренерской работе, я сосредоточен на этом», – сказал Руни.

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    Источник: ESPN

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    16.02.2024 15:47
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