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    • «Брентфорд» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    «Брентфорд» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 15:30 (мск).

    «Брентфорд»

    В активе команды Томаса Франка 25 очков. Хозяева поля победили в 7 матчах, проиграли 12 раз, 4 поединка свели вничью. Разница мячей 34:39, команда занимает 14-ю строчку в таблице.

    Предыдущие результаты «Брентфорда в АПЛ:

    «Ливерпуль»

    У лидера АПЛ 16 побед, 6 ничьих и 2 поражения, разница мячей 55:23. Команда Юргена Клоппа набрала 54 очка и опережает ближайшего преследователя, «Ман Сити», на 2 очка, сыграв на матч больше.

    Последние результаты «Ливерпуля» в АПЛ:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 12.11.23 «Ливерпуль» – «Брентфорд» – 3:0;
    • 07.05.23 «Ливерпуль» – «Брентфорд» – 1:0;
    • 03.01.23 «Брентфорд» – «Ливерпуль» – 3:1;
    • 16.01.22 «Ливерпуль» – «Брентфорд» – 3:0;
    • 26.09.21 «Брентфорд» – «Ливерпуль» – 3:3.

    Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ливерпуль»

    Атака «Ливерпуля» будет сильнее обороны хозяев. Наш прогноз – ИТБ 2 (1,5) с коэффициентом 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2024 13:23
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