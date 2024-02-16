В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 15:30 (мск).

«Брентфорд»

В активе команды Томаса Франка 25 очков. Хозяева поля победили в 7 матчах, проиграли 12 раз, 4 поединка свели вничью. Разница мячей 34:39, команда занимает 14-ю строчку в таблице.

Предыдущие результаты «Брентфорда в АПЛ:

«Ливерпуль»

У лидера АПЛ 16 побед, 6 ничьих и 2 поражения, разница мячей 55:23. Команда Юргена Клоппа набрала 54 очка и опережает ближайшего преследователя, «Ман Сити», на 2 очка, сыграв на матч больше.

Последние результаты «Ливерпуля» в АПЛ:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ливерпуль»

Атака «Ливерпуля» будет сильнее обороны хозяев. Наш прогноз – ИТБ 2 (1,5) с коэффициентом 1.55.