В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 15:30 (мск).
«Брентфорд»
В активе команды Томаса Франка 25 очков. Хозяева поля победили в 7 матчах, проиграли 12 раз, 4 поединка свели вничью. Разница мячей 34:39, команда занимает 14-ю строчку в таблице.
Предыдущие результаты «Брентфорда в АПЛ:
- 10.02.24 «Вулверхэмптон» – «Брентфорд» – 0:2;
- 05.02.24 «Брентфорд» – «МС» – 1:3;
- 31.01.24 «Тоттенхэм» – «Брентфорд» – 3:2.
«Ливерпуль»
У лидера АПЛ 16 побед, 6 ничьих и 2 поражения, разница мячей 55:23. Команда Юргена Клоппа набрала 54 очка и опережает ближайшего преследователя, «Ман Сити», на 2 очка, сыграв на матч больше.
Последние результаты «Ливерпуля» в АПЛ:
- 10.02.24 «Ливерпуль» – «Бернли» – 3:1;
- 04.02.24 «Арсенал» – «Ливерпуль» – 3:1;
- 31.01.24 «Ливерпуль» – «Челси» – 4:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 12.11.23 «Ливерпуль» – «Брентфорд» – 3:0;
- 07.05.23 «Ливерпуль» – «Брентфорд» – 1:0;
- 03.01.23 «Брентфорд» – «Ливерпуль» – 3:1;
- 16.01.22 «Ливерпуль» – «Брентфорд» – 3:0;
- 26.09.21 «Брентфорд» – «Ливерпуль» – 3:3.
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ливерпуль»
Атака «Ливерпуля» будет сильнее обороны хозяев. Наш прогноз – ИТБ 2 (1,5) с коэффициентом 1.55.