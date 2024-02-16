Овечкин назвал лучшего футболиста всех времен

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал, откуда появилась его совместная фотография с Уэйном Руни и ответил на вопрос о любимом футболисте.

– Уэйн Руни разместил фотографию с вами. Случайно столкнулись или его тоже пригласили на праздник к тестю?

– Случайно. Мы с ним хорошо знакомы еще с тех пор, как он играл в Вашингтоне за «Ди Си Юнайтед» в МЛС. Он приходил ко мне на день рождения. Приятно иметь дружеские отношения с такими великими людьми!

– Кто ваш самый любимый футболист в мире?

– Конечно же, это Лео Месси. Я фанат «Динамо» и «Барселоны». Жалко, что он уехал из Каталонии, но все равно Месси для меня – лучший футболист всех времен.

Месси выступал в «Барселоне» до 2021 года. Сейчас он играет в МЛС за «Интер Майами».

Овечкин 25 июня 2022 года сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Он вышел в стартовом составе, забил гол и был заменен на 11-й минуте.

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