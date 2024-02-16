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    Овечкин назвал лучшего футболиста всех времен

    Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал, откуда появилась его совместная фотография с Уэйном Руни и ответил на вопрос о любимом футболисте.

    Уэйн Руни разместил фотографию с вами. Случайно столкнулись или его тоже пригласили на праздник к тестю?

    – Случайно. Мы с ним хорошо знакомы еще с тех пор, как он играл в Вашингтоне за «Ди Си Юнайтед» в МЛС. Он приходил ко мне на день рождения. Приятно иметь дружеские отношения с такими великими людьми!

    – Кто ваш самый любимый футболист в мире?

    – Конечно же, это Лео Месси. Я фанат «Динамо» и «Барселоны». Жалко, что он уехал из Каталонии, но все равно Месси для меня – лучший футболист всех времен.

    • Месси выступал в «Барселоне» до 2021 года. Сейчас он играет в МЛС за «Интер Майами».
    • Овечкин 25 июня 2022 года сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Он вышел в стартовом составе, забил гол и был заменен на 11-й минуте.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    16.02.2024 09:27
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    Комментарии (7)
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    Канал История Футбола
    1708068761
    Ждем: Месси назвал лучшего хоккеиста.
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    СпорЦмен
    1708073176
    Неправельеый фанат.
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    alex1951
    1708077208
    Это мнение овцы.....имеет право ,ибо это его личное.....но назвать Месси лучшим ,то же самое ,что черная икра лучше кабачковой...т.е. очевидный факт Как бы - кукушка хвалит петуха,за то,что хвалит он кукушку. А ,если уж называть лучшего,то из прошлых времен ....как то №1 Пеле ,еще №1 Яшин, это к тому раз ты ,,динамовец,, ,то и предпочтения должны связаны с этим клубом...Я так дюмаю...)
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    Виторио
    1708083388
    Костя Генич так-то лучший.
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    ZeBolotny
    1708102503
    Ну он явно не обладает большими умственными данными...
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