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    • В Нидерландах посчитали, сколько Промес заработал за карьеру и какую часть его активов конфискуют

    В Нидерландах посчитали, сколько Промес заработал за карьеру и какую часть его активов конфискуют

    Квинси Промес лишится примерно трети от заработанного в результате конфискации имущества в Нидерландах.

    • Речь идет о 9 объектах элитной недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.
    • Прокуратура уже арестовала имущество, чтобы футболист «Спартака» не смог его продать.
    • На этой неделе Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

    По информации Algemeen Dagblad, за всю карьеру голландский вингер заработал около 33 миллионов евро.

    В результате конфискации объектов недвижимости он потеряет более 10 миллионов. Точную сумму прокуратура пока не озвучила.

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    Источник: Algemeen Dagblad

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    16.02.2024 00:45
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    Комментарии (23)
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    Mirak92
    1708040050
    Да вы зае5али!!! То к 9.то 7.5 .уже к 6. Редакторы копипстеры ******.фуу
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    Suvorov71
    1708056038
    Все сейчас точно скажет помойный вирус fakeid, помойка оттает и он появится на ветке, сколько и когда конфискуют у Промеса, сколько ему дали, а что осталось
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    WE ARE FOR PETER
    1708058407
    А сколько это заработало на оптовой продажи наркотиков!?? Гаденыш
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708063637
    Для этого наркобарыги пара тройка сделок с коксом с лихвой покроют потери. Каналы поставок и сбыта никуда не делись. Гыгыгы
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    anatolich72
    1708068272
    Не надо считать чужие деньги!
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    aldo conte
    1708071116
    Всё, всё, что нажито непосильным трудом нарковоротилы... Слющ, обидно.
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    Vratarь
    1708074148
    Я, конечно, свечку не держал (когда товар упаковывали)), но давайте поразмыслим - человек весьма не бедный по всем меркам, имеющий хорошие контракты, будет ли подрабатывать курьером? Вот, вы бы стали? Чтой-то в Амстердаме не так. Доказательства там или нет, но логика точно отсутствует. Объяснить логику тем, что Промес - дурачок жадный, тогда и следствие в этом же можно заподозрить.
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    NewLife
    1708074626
    Что нужно, чтобы перевозбудить немытую *издобратию ? Найти пару строчек о Промесе в какой-нибудь тухлой газетенке, лишь бы с отрицательным уклоном)))
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