В Нидерландах посчитали, сколько Промес заработал за карьеру и какую часть его активов конфискуют

Квинси Промес лишится примерно трети от заработанного в результате конфискации имущества в Нидерландах.

Речь идет о 9 объектах элитной недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.

Прокуратура уже арестовала имущество, чтобы футболист «Спартака» не смог его продать.

На этой неделе Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

По информации Algemeen Dagblad, за всю карьеру голландский вингер заработал около 33 миллионов евро.

В результате конфискации объектов недвижимости он потеряет более 10 миллионов. Точную сумму прокуратура пока не озвучила.