В Нидерландах арестовали имущество Промеса

Прокуратура Амстердама собирается конфисковать имущество Квинси Промеса, осужденного за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Речь идет о девяти объектах элитной недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.

Пока суд готовит решение о конфискации, имущество арестовали, чтобы футболист не смог его продать.