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    В Нидерландах арестовали имущество Промеса

    Прокуратура Амстердама собирается конфисковать имущество Квинси Промеса, осужденного за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

    Речь идет о девяти объектах элитной недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.

    Пока суд готовит решение о конфискации, имущество арестовали, чтобы футболист не смог его продать.

    • По двум уголовным делам Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы.
    • Спартаковцу грозит экстрадиция в Нидерланды, в связи с чем для него закрыт въезд в более чем 40 стран.

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    Источник: De Telegraaf

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    15.02.2024 23:46
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    Комментарии (29)
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    mutabor0992
    1708032328
    Допрыгался баклажан!
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    Plyash
    1708033060
    Прокуратуре пи@ерантов из Нидерландов до недвижимости Антохи в России всё равно не добраться...
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    АЛЕКС 58
    1708047717
    Хорошая новость.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1708059004
    Контру пригрел недоразвитый клуб! Контрабанда наркотиков,дак за такое смертная казнь полагается уроду
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    WE ARE FOR PETER
    1708059039
    Как это арабы не сдали эту контру!? Странно
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708063810
    Пока уголовник отдыхает в свинарне, у его родственников отбирают имущество. Позор, что пригрели такого гадёныша. Гыгыгы
    Ответить
    nik55
    1708065626
    а чего столько бо-жей набежало ?
    Ответить
    Cleaner
    1708069501
    Что, у спартаковского наркоторговца Промеса не хватило ума за прошедший год избавиться от недвижимости??? Он еще и туповат, получается.
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    NewLife
    1708074818
    Это вам не пиво "Балтику" отобрать, там хоть какая-то юр. процедура есть, так что нех бежать впереди паровоза)))
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    VVM1964
    1708079052
    Ну всё - теперь точно НАШ ЧЕЛОВЕК, у россиян много у кого арестовали имущество в Европе !!! )))
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