В Нидерландах арестовали имущество Промеса

Прокуратура Амстердама собирается конфисковать имущество Квинси Промеса, осужденного за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
Речь идет о девяти объектах элитной недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.
Пока суд готовит решение о конфискации, имущество арестовали, чтобы футболист не смог его продать.
- По двум уголовным делам Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы.
- Спартаковцу грозит экстрадиция в Нидерланды, в связи с чем для него закрыт въезд в более чем 40 стран.