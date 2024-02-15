УЕФА заявил о рекордных заработках европейских клубов

УЕФА опубликовал отчет о финансовой и инвестиционной ситуациях в европейском футболе. Согласно документу, в 2022 финансовом году общие доходы клубов, выступающих в высших дивизионах европейских чемпионатов, составили чуть менее 24 миллиардов евро. Это рекордный показатель, при этом ожидается, что в 2023 году он превысит 26 миллиардов евро.

По данным УЕФА, 93,5% доходов от клубных соревнований организации направляется клубам-участникам, а оставшиеся 6,5% инвестируются в финансирование любительских соревнований и массового футбола. За последнее десятилетие доходы от турниров УЕФА выросли на 122%.