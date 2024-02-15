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    УЕФА заявил о рекордных заработках европейских клубов

    УЕФА опубликовал отчет о финансовой и инвестиционной ситуациях в европейском футболе. Согласно документу, в 2022 финансовом году общие доходы клубов, выступающих в высших дивизионах европейских чемпионатов, составили чуть менее 24 миллиардов евро. Это рекордный показатель, при этом ожидается, что в 2023 году он превысит 26 миллиардов евро.

    По данным УЕФА, 93,5% доходов от клубных соревнований организации направляется клубам-участникам, а оставшиеся 6,5% инвестируются в финансирование любительских соревнований и массового футбола. За последнее десятилетие доходы от турниров УЕФА выросли на 122%.

    • Отмечается, что, несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия, за последние 10 лет суммарные доходы клубов увеличивались в среднем на 1 миллиард евро в год.
    • Также за время пандемии, несмотря на потерю доходов и спад на трансферном рынке, в клубах существенно выросли зарплаты.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    15.02.2024 18:05
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