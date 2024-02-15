Валерий Овчинников — о Промесе: «Ему только и остается получить гражданство, Россия осужденных не выдает»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о приговоре суда Амстердама нападающему «Спартака» Квинси Промесу.
– Думаю, он не захочет туда поехать. Расторгнет с ним «Спартак» контракт или нет, я не знаю. Ситуация сложная. Была же контрабанда, это доказали. У нас бы он 25 лет получил, а у них – шесть. Если бы у нас поймали с наркотиками, тоже бы посадили.
– Эта ситуация повлияет на имидж РПЛ?
– На данный момент, не думаю. У нас каждый второй сидел, поэтому не реагируют.
– Есть ли смысл в регламенте закрепить, чтобы игроки под следствием были отстранены от футбола?
– Этим должна заниматься федерация футбола, а не только клуб.
– Как относитесь к выдаче российского гражданства Промесу?
– Думаю, у него все в производстве. Ему только и остается получить гражданство. Россия осужденных не выдает.
- Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
- Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.