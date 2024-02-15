Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Валерий Овчинников — о Промесе: «Ему только и остается получить гражданство, Россия осужденных не выдает»

    Валерий Овчинников — о Промесе: «Ему только и остается получить гражданство, Россия осужденных не выдает»

    Российский тренер Валерий Овчинников высказался о приговоре суда Амстердама нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

    – Думаю, он не захочет туда поехать. Расторгнет с ним «Спартак» контракт или нет, я не знаю. Ситуация сложная. Была же контрабанда, это доказали. У нас бы он 25 лет получил, а у них – шесть. Если бы у нас поймали с наркотиками, тоже бы посадили.

    – Эта ситуация повлияет на имидж РПЛ?

    – На данный момент, не думаю. У нас каждый второй сидел, поэтому не реагируют.

    – Есть ли смысл в регламенте закрепить, чтобы игроки под следствием были отстранены от футбола?

    – Этим должна заниматься федерация футбола, а не только клуб.

    – Как относитесь к выдаче российского гражданства Промесу?

    – Думаю, у него все в производстве. Ему только и остается получить гражданство. Россия осужденных не выдает.

    • Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

    Новости по теме
    «Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу 46
    Мостовой ответил, не устроят ли игроки «Спартака» бойкот из-за Промеса 16
    Деменко: «Пока Промес в России, никаких проблем не будет» 13
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2024 14:09
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Нуф-Нуф
    1707995575
    Все это дело высосано из пальца.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707995857
    Никто уголовнику не даст гражданства. Своих хватает. Гыгыгы
    Ответить
    alex1951
    1707998000
    Привет из Таллина Борман! Рад ,что ты при делах. А у Левады,, твоего лепшего друга,, - постоянные шатания ,короче одна хрень....успехов нет ,зато амбиций...мама не горюй... PS Кому на Руси жить хорошо? Классика...Так вот всем не русским ,в том числе и Промесу и др...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+