Уткин назвал единственное преступление, которое хуже совершенного Промесом

Видеоблогер Василий Уткин оценил приговор суда в отношении игрока «Спартака» Квинси Промеса.

Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.

Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

«Это торговля наркотиками. Хуже может быть только педофилия. Торговля наркотиками – это абсолютное зло. От этого умирают люди.

Теперь мы понимаем, почему Промес просил российское гражданство. Он просто аферист, которому хочется острых ощущений. Мне мерзко. Я бы хотел больше никогда не говорить о Промесе. По крайней мере, в течение ближайших 7,5 лет. Но мне придется это делать, если он останется в «Спартаке», – сказал Уткин.