Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Уткин назвал единственное преступление, которое хуже совершенного Промесом

    Уткин назвал единственное преступление, которое хуже совершенного Промесом

    Видеоблогер Василий Уткин оценил приговор суда в отношении игрока «Спартака» Квинси Промеса.

    • Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

    «Это торговля наркотиками. Хуже может быть только педофилия. Торговля наркотиками – это абсолютное зло. От этого умирают люди.

    Теперь мы понимаем, почему Промес просил российское гражданство. Он просто аферист, которому хочется острых ощущений. Мне мерзко. Я бы хотел больше никогда не говорить о Промесе. По крайней мере, в течение ближайших 7,5 лет. Но мне придется это делать, если он останется в «Спартаке», – сказал Уткин.

    Новости по теме
    «Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу 46
    Мостовой ответил, не устроят ли игроки «Спартака» бойкот из-за Промеса 16
    Деменко: «Пока Промес в России, никаких проблем не будет» 13
    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2024 12:06
    Рекомендуем
    Комментарии (28)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Красногвардейчик
    1707990124
    Уткин здесь прав на все 100!!!!
    Ответить
    Pooodle
    1707993133
    Преступление,хуже совершенного Промесом, это укрывать всей тарасоффской Промеса. Гы-гы-гы
    Ответить
    АлексМак
    1707995163
    прав однозначно, Василий.
    Ответить
    Sergey--google
    1707995888
    А Диего Марадона и сборные Колумбии - это, я так понимаю - другое?
    Ответить
    NewLife
    1707996258
    Мне тебя жалко, бедняга. Промес - лучший игрок РПЛ на зло армейцу Уткину.
    Ответить
    Скай
    1707996413
    бЗдинитец это проходил, некто Глеб Грозовский, очередной воспитанник бЗдинита, и в свое время занимавший должность советника гендиректора ФК "Зенит" по духовно-нравственным вопросам, был заочно арестован. Его подозревают в растлении двух школьниц во время отдыха в православном лагере на греческом острове Кос. Стыдно, очень стыдно за этот клуп из мудельного парка.
    Ответить
    MazaiNN
    1707997203
    Человек считается преступником если его вина доказана. Не хочу углубляться в тему с Промесом мне это не интересно. Скажу следующее. Если Промес подав апелляцию недоволен сроком в 7.6 то он признает свою вину и считает наказание черезмерно суровым. Это одно. Тогда он негодяй и должен понести наказание. А если он отрицает все обвинения и считает себя невиновным он должен продолжать играть а суд должен предоставить железные доказательства его вины. Выдавать не нужно в любом случае.
    Ответить
    алдан2014
    1707997804
    Уважаемый бомбардир!! Может обратим уже внимание на вакханалию, которую тут устраивают так называемые болельщики зенита? Сколько это безобразие будет твориться? Несчётное количество клонов одного персонажа. Это по орфографии и стилю написания заметно,что пишет один человек.
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1708002037
    Может ради этого уголовника отменить борьбу с наркоторговлей в России!? Это же звезда! Не какой то там Марадона!
    Ответить
    Виктор-Рыбаков-google
    1708061973
    С России выдачи нет?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+