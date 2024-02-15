Уткин назвал единственное преступление, которое хуже совершенного Промесом

Видеоблогер Василий Уткин оценил приговор суда в отношении игрока «Спартака» Квинси Промеса.
- Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
- Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.
«Это торговля наркотиками. Хуже может быть только педофилия. Торговля наркотиками – это абсолютное зло. От этого умирают люди.
Теперь мы понимаем, почему Промес просил российское гражданство. Он просто аферист, которому хочется острых ощущений. Мне мерзко. Я бы хотел больше никогда не говорить о Промесе. По крайней мере, в течение ближайших 7,5 лет. Но мне придется это делать, если он останется в «Спартаке», – сказал Уткин.