Обращение Ловчева к «Спартаку» по ситуации с Промесом

Бывший спартаковец Евгений Ловчев выступил с обращением к клубу. Оно связано с ситуацией вокруг полузащитника Квинси Промеса.

Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.

Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

«У меня обращение к «Спартаку». Квинси долгие годы играет в «Спартаке», играет хорошо, тянет команду за собой. Так помогайте ему и в этой ситуации! Просто помогайте человеку. Только и всего», – сказал Ловчев.