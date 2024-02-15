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    Обращение Ловчева к «Спартаку» по ситуации с Промесом

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев выступил с обращением к клубу. Оно связано с ситуацией вокруг полузащитника Квинси Промеса.

    • Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

    «У меня обращение к «Спартаку». Квинси долгие годы играет в «Спартаке», играет хорошо, тянет команду за собой. Так помогайте ему и в этой ситуации! Просто помогайте человеку. Только и всего», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.02.2024 11:42
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    Комментарии (20)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707987350
    А стыдно Серафимычу не будет, когда из за таких ублюдков наркопрощалыг распространяются наркотики? А что будет с имиджем свинарни, когда они выгораживают и прячут уголовника? Впрочем яблоко от яблони. Гыгыгы
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    JIEGEHDA
    1707988423
    Промесс помогал клубу. Отдал всего себя клубу. Бесплатно ? Нет за бабки . Так пусть платит бабки Спартаку за помощь . Или не? Через 3-4 месяца он уже без контракта. Подать апелляции пока там тут рассмотрят и сезон пройдет у нас . И всё . Дальше пожелали клубу удачи а Промесу приятного времяпровождения
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    Cleaner
    1707988554
    Помогать Промесу РАСПРОСТРАНЯТЬ НАРКОТУ? Ловчев, ты совсем куку????????????...((((((((((((((((
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    БеZуМныЙ
    1707989804
    Сбрендил Ловчев помогать преступнику!
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    SLADE2019
    1707992465
    Сразу вопрос - а в чем должна помощь заключаться? Искать адвоката? Так это родственники Промеса не хуже сделают. А денег Спартак ему достаточно выплатил, чтобы найти квалифицированного защитника. Просто, еще повторюсь - а в чем помощь то должна быть?
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    NewLife
    1707996702
    Какой Ловчев умный, снимает с говна пенки)))
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    dim29
    1708000207
    Лихо дед завернул,сам то хоть понял что сказал,да и как именно,юристами?-это бред,морально-тут и так без Вас давно поддерживают,так о чём речь?
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    saf05
    1708001516
    Маразм, помогать преступнику
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    ...уефан
    1708009507
    ...взглянем на это с позиции рациональности для команды: Квинси полезен Спартаку? Да! Опасен конкурентам? Да! Это плевок в Европу? Да! Ну и если начнёт на поле отбывать номер, можно пригрозить ему экстрадицией, тогда снова забегает)... И всем хорошо)...
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    Georgy-Gappoev-vkontakte
    1708147199
    Нужно помочь бедолаге деньгами всем миром!
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