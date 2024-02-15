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    • «Фейеноорд» – «Рома»: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы, 15 февраля

    «Фейеноорд» – «Рома»: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы, 15 февраля

    15 февраля на знаменитом стадионе «Де Кейп» в Роттердаме состоится матч плей-офф раунда Лиги Европы. Местный «Фейеноорд» будет принимать «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

    «Фейеноорд»

    Голландцы упали в плей-офф ЛЕ из Лиги чемпионов. «Фейеноорд» занял третье место в квартете с «Атлетико», «Лацио» и «Селтиком». На домашней арене команда из Роттердама занимает второе место в чемпионате Нидерландов, уступая десять очков ПСВ (эйндховенцы не потерпели ни одного поражения в сезоне).

    «Рома»

    «Рома» пришла в себя после назначения на пост главного тренера Даниэле Де Росси. В минувший уик-энд римляне дали серьезный бой фавориту Серии А «Интеру». «Рома» вела в счете 2:1, но все же уступила на своем поле – 2:4. Впрочем, нужно заметить, что после прихода Де Росси «Рома» стала играть значительно ярче, нежели при каденции Жозе Моуринью.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния команд завершились следующими исходами:

    • 20.04.2023 «Рома» – «Фейеноорд» 4:1
    • 13.04.2023 «Фейеноорд» – «Рома» 1:0
    • 25.05.2022 «Рома» – «Фейеноорд» 1:0

    Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Рома»

    Соперники не стесняются играть с креном в атаку и мы считаем, что «Фейеноорд» и «Рома» смогут порадовать результативным футболом. Рекомендуем выбрать ставку «обе забьют» (1,77).

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    «Фейеноорд» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    15.02.2024 10:19
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