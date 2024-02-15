15 февраля на знаменитом стадионе «Де Кейп» в Роттердаме состоится матч плей-офф раунда Лиги Европы. Местный «Фейеноорд» будет принимать «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Фейеноорд»

Голландцы упали в плей-офф ЛЕ из Лиги чемпионов. «Фейеноорд» занял третье место в квартете с «Атлетико», «Лацио» и «Селтиком». На домашней арене команда из Роттердама занимает второе место в чемпионате Нидерландов, уступая десять очков ПСВ (эйндховенцы не потерпели ни одного поражения в сезоне).

«Рома»

«Рома» пришла в себя после назначения на пост главного тренера Даниэле Де Росси. В минувший уик-энд римляне дали серьезный бой фавориту Серии А «Интеру». «Рома» вела в счете 2:1, но все же уступила на своем поле – 2:4. Впрочем, нужно заметить, что после прихода Де Росси «Рома» стала играть значительно ярче, нежели при каденции Жозе Моуринью.

Личные встречи

Последние три очных противостояния команд завершились следующими исходами:

20.04.2023 «Рома» – «Фейеноорд» 4:1

13.04.2023 «Фейеноорд» – «Рома» 1:0

25.05.2022 «Рома» – «Фейеноорд» 1:0

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Рома»

Соперники не стесняются играть с креном в атаку и мы считаем, что «Фейеноорд» и «Рома» смогут порадовать результативным футболом. Рекомендуем выбрать ставку «обе забьют» (1,77).