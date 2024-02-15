Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Ромы», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля 2024, в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Фейеноорд»: Велленройтер, Белен, Гертрюйда, Хартман, Ганцко, Зерруки, Джаханбакш, Стенгс, Пайшан, Виффер, Хименес.

Главный тренер: Арне Слот

«Рома»: Свилар, Карсдорп, Льоренте, Манчини, Анхелиньо, Пеллегрини, Паредес, Бове, Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави.

Главный тренер: Даниеле Де Росси

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Рома»