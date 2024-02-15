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    • «Фейеноорд» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024

    «Фейеноорд» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Ромы», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля 2024, в 20:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Фейеноорд»: Велленройтер, Белен, Гертрюйда, Хартман, Ганцко, Зерруки, Джаханбакш, Стенгс, Пайшан, Виффер, Хименес.

    Главный тренер: Арне Слот

    «Рома»: Свилар, Карсдорп, Льоренте, Манчини, Анхелиньо, Пеллегрини, Паредес, Бове, Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави.

    Главный тренер: Даниеле Де Росси

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Рома»

    «Фейеноорд» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.02.2024 09:28
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