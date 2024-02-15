Стало известно, находится ли Промес в розыске по линии Интерпола

Россия не получала запроса о задержании и выдаче футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.

Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

«Промес не находится в розыске по линии Интерпола, никаких запросов в связи с этим о его нахождении и возможном задержании с целью выдачи РФ не получала», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.