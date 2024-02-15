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    • Стало известно, находится ли Промес в розыске по линии Интерпола

    Стало известно, находится ли Промес в розыске по линии Интерпола

    Россия не получала запроса о задержании и выдаче футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

    • Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

    «Промес не находится в розыске по линии Интерпола, никаких запросов в связи с этим о его нахождении и возможном задержании с целью выдачи РФ не получала», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

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    Источник: ТАСС

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    15.02.2024 00:41
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    Комментарии (7)
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    fakeid
    1707947893
    где скрывается главный адвокат дeзеувов под названием промквас? этот упoротый тульский дцп-шник сейчас должен собой гордиться, такое дело выиграл в комментах, спас квинси зулусенко от работ на плантации! это всё его заслуга!
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    Suvorov71
    1707974185
    Все дело в том, что его ареста больше всего хочет питерская помойка, они орут из-за того, что Промес их шпилит
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707980416
    А вдруг сегодня завтра поступит запрос от Интерпола? Как будут уголовника прятать? Наверное нелегально через границу губошлепа переправят и в тушинской малине спрячут. Стыдоба за этих укрывателей беглого преступника. Гыгыгы
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    Pooodle
    1707983446
    Рано или поздно Свинси придется разгружать уголь на Колыме
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    BRO_football
    1707997489
    А чё его искать? Вот он, в ОАЭ на сборах! Ловите, пока в Россию не вернулся, иначе потом из России его никак не достать
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