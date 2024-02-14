Титов оценил приговор Промеса

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о приговоре Квинси Промеса.
- Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
- Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.
«Переживаю из‑за ситуации с Промесом, как дело развернется дальше. Честно, меня такое решение суда пугает.
Любая поездка за пределы России может закончиться для Квинси плохо», – заявил Титов.
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