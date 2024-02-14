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    Титов оценил приговор Промеса

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о приговоре Квинси Промеса.

    • Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

    «Переживаю из‑за ситуации с Промесом, как дело развернется дальше. Честно, меня такое решение суда пугает.

    Любая поездка за пределы России может закончиться для Квинси плохо», – заявил Титов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2024 23:59
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    Комментарии (7)
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    fakeid
    1707946998
    бромантанщик покрывает наркобарыгу. типичный спортаг)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707980550
    Опытный бромонтанщик знает толк в дури. Свой свояка видит издалека! Гыгыгы
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    Pooodle
    1707984214
    Одним словом- наркоспартак!
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    ВладимирЖека
    1707994407
    Титову наверное и вёз))) с его то носом много надо))
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