Титов оценил приговор Промеса

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о приговоре Квинси Промеса.

Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.

Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

«Переживаю из‑за ситуации с Промесом, как дело развернется дальше. Честно, меня такое решение суда пугает.

Любая поездка за пределы России может закончиться для Квинси плохо», – заявил Титов.

Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!