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    • Губерниев – о Промесе: «Я испытываю брезгливость, нам нахрен не нужны такие граждане РФ»

    Губерниев – о Промесе: «Я испытываю брезгливость, нам нахрен не нужны такие граждане РФ»

    Комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал еще один комментарий по поводу нового приговора Квинси Промеса.

    • В Нидерландах футболиста «Спартака» приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
    • 6 лет тюрьмы ему дали за контрабанду наркотиков, еще 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Экстрадиция голландскому вингеру грозит в 41 стране мира.

    «Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость, хоть и отдаю ему должное как футболисту. Все остальное на себя принимает «Спартак» и российский футбол. Но там, видимо, работает рубрика «как с гуся вода».

    Мне неловко от того, что Квинси играет в России после двух своих правонарушений. Понятно, что сторона футболиста будет подавать апелляцию, но тем не менее.

    Ему не будут делать российское гражданство. Один раз уже не стали этим заниматься. Надеюсь, не будут и сейчас. Нам нахрен не нужны такие граждане Российской Федерации», – сказал Губерниев.

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    Источник: Sport24

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    14.02.2024 20:20
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    Комментарии (37)
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1707939835
    К тебе вся страна испытывает брезгливость ничего живёшь же как-то
    Ответить
    Spartakbro
    1707940683
    Молчал бы лучше кому ты нужен ты уже достал своими лыжами про них пусть говорит а про футбол это дерево трухливое
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707940744
    Все верно, Спартак это издавна то на допинге,то таблетки!! Совпадение!? Не думаю! Позорище
    Ответить
    TIMOTHY
    1707941224
    Губер прав,тошнит от КБ
    Ответить
    valdsx-vald-google
    1707942218
    Это кто ? Сосун Газпром и матч? А кто из болел РПЛ против Промеса -просто его боятся. А ГАНДУРАСИКУ губерниеву может на передовую , прокомментировать обратный сприн ук и поднимать за успехи русскую армию, может лёгкое ранение в попу и героем станет , как азовское петуха, герои которые в плену хрюкали на противном им Русском языке
    Ответить
    aaaaahhhh
    1707943336
    Очень большой процент телезрителей испытывают брезгливое чувство по отношению к Губеню. Но кого это волнует????
    Ответить
    алдан2014
    1707965198
    Любой нормальный человек, испытывает брезгливость от комментариев Губерниева,человек обожает себя в спорте
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    Bozigit
    1707969885
    В биатлон его)
    Ответить
    Oldtrafford83
    1707973153
    Дима, давай будем честными, минимум пол страны когда на тебя смотрит и слушает испытывает брезгливость и Испанский стыд одновременно!!!)
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    mahan
    1707986797
    Губерниев, таких как ты надо отправлять к врачу. А лучше из страны. Прежде чем кого то осуждать посмотри на себя в зеркале.
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