Губерниев – о Промесе: «Я испытываю брезгливость, нам нахрен не нужны такие граждане РФ»

Комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал еще один комментарий по поводу нового приговора Квинси Промеса.

В Нидерландах футболиста «Спартака» приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

6 лет тюрьмы ему дали за контрабанду наркотиков, еще 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата.

Экстрадиция голландскому вингеру грозит в 41 стране мира.

«Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость, хоть и отдаю ему должное как футболисту. Все остальное на себя принимает «Спартак» и российский футбол. Но там, видимо, работает рубрика «как с гуся вода».

Мне неловко от того, что Квинси играет в России после двух своих правонарушений. Понятно, что сторона футболиста будет подавать апелляцию, но тем не менее.

Ему не будут делать российское гражданство. Один раз уже не стали этим заниматься. Надеюсь, не будут и сейчас. Нам нахрен не нужны такие граждане Российской Федерации», – сказал Губерниев.