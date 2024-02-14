Червиченко прокомментировал приговор Промеса

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о решении суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

«У «Спартака» должно быть своe мнение по поводу Промеса. Нужен ли им рецидивист и человек с такой репутацией в команде?

Как говорит нидерландский суд, кроме наркотиков и пореза брата, Промес – руководитель наркотического картеля. Это сугубо имиджевая история «Спартака».

Если «Спартаку» для имиджа это нормально, то Промес должен оставаться и играть, потому что он на поле пока приносит пользу. Не знаю, конечно, как он будет себя дальше показывать, когда над ним будет висеть перспектива тюремного срока.

Создание преступного наркотического картеля, да ещe и в таких огромных количествах, а также участие в торговле! Мы же говорим не про две-три понюшки или две-три дозы, там 1,5 тонны.

Это ничего себе! Фильм художественный можно снимать!» – заявил Червиченко.