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    Червиченко прокомментировал приговор Промеса

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о решении суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

    «У «Спартака» должно быть своe мнение по поводу Промеса. Нужен ли им рецидивист и человек с такой репутацией в команде?

    Как говорит нидерландский суд, кроме наркотиков и пореза брата, Промес – руководитель наркотического картеля. Это сугубо имиджевая история «Спартака».

    Если «Спартаку» для имиджа это нормально, то Промес должен оставаться и играть, потому что он на поле пока приносит пользу. Не знаю, конечно, как он будет себя дальше показывать, когда над ним будет висеть перспектива тюремного срока.

    Создание преступного наркотического картеля, да ещe и в таких огромных количествах, а также участие в торговле! Мы же говорим не про две-три понюшки или две-три дозы, там 1,5 тонны.

    Это ничего себе! Фильм художественный можно снимать!» – заявил Червиченко.

    • Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
    • Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.02.2024 16:39
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    Комментарии (8)
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    Suvorov71
    1707918813
    Часа через два, он (Промес) станет бароном колумбийского нарко трвфика, вот пусто брёхи
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    ivany4
    1707921524
    Ну вот и червяк заговорил об имидже клуба. Три ха-ха и 5 призрений в адрес таких "поборников" чистоты в спорте. Ты бы пошел в свое время в прокуратуру, и признался. скольким футболистам ты жизнь поломал и какой урон клубу нанес. заставляя их жрать таблетки!?!? Дьявол кроется в деталях!!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707923243
    Репутация у срамтака и так была мягко говоря противная, а теперь вообще обоSрались по полной, укрывая и защищая наркодилера. Гыгыгы
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