Губерниев жестко высказался о приговоре Промеса

Комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

«Квинси Промес – уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу «Спартаку». Ура!

Радость переполняет нас, и слeзы радости заливают декольте. Мы молодцы! Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать.

Выпустят ли из ОАЭ? Это вопрос к властям ОАЭ. Футболист он, конечно хороший, но пятно неизгладимое с моей точки зрения.

Было понятно, что у себя на родине он уголовный преступник и играет у нас не потому, что любит Россию и российские деньги, а из-за того, что скрывается от нидерландского правосудия у нас в стране.

Мы молодцы! Он играет в футбол нормально. А по всему остальному включается рубрика «как с гуся вода», – сказал Губерниев.