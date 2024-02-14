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    Губерниев жестко высказался о приговоре Промеса

    Комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

    «Квинси Промес – уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу «Спартаку». Ура!

    Радость переполняет нас, и слeзы радости заливают декольте. Мы молодцы! Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать.

    Выпустят ли из ОАЭ? Это вопрос к властям ОАЭ. Футболист он, конечно хороший, но пятно неизгладимое с моей точки зрения.

    Было понятно, что у себя на родине он уголовный преступник и играет у нас не потому, что любит Россию и российские деньги, а из-за того, что скрывается от нидерландского правосудия у нас в стране.

    Мы молодцы! Он играет в футбол нормально. А по всему остальному включается рубрика «как с гуся вода», – сказал Губерниев.

    • Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
    • Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Metaratings

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    14.02.2024 15:50
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    Комментарии (22)
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    ...уефан
    1707917581
    ...по самому Губерниеву давно уже "дурка" двери распахнула...
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    СпорЦмен
    1707917957
    А когда Мостового напечатают? Жлем огонь вечером! :)))
    Ответить
    moskowcity-petrv
    1707918298
    У этого ******* вместо мозгов декольте
    Ответить
    neim
    1707918343
    «Квинси Промес – уголовный преступник, порадуемся за российский футбол ... Губер, а чему здесь радоваться ? Плакать надо. РПЛ преврашается, РПЛ превращается ... в пособников уголовщины. Если конечно не выдадут этого уголовника правосудию .
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    Я-МЯСО
    1707919484
    Как будто он первый уголовник? Эдуарда Стрельцова вспомните)
    Ответить
    Pavel-Osipov-google
    1707920159
    Блатует
    Ответить
    шахта Заполярная
    1707920465
    Губу можно понять, у него башка отмороженная еще с биатлона, немытые, так они с помойки, их всегда жаба душила что Спартак популярен везде, а они только в питере. Не пойму чего здесь мусорок делает
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    ivany4
    1707921804
    Для Губерниева, что дрочера поддержать, что Промеса осудить - все едино! Он за чистоту людской души!!!
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    Taps
    1707922828
    "Суд в Амстердаме приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам заключения по делу о контрабанде более 1350 кг кокаина, сообщает De Telegraaf." * Спартаку - ура !
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    neveldomha
    1707924529
    А что это первый случай в истории футбола - Данни Алвеш, Кокорин, Мамаев, Робиньо, Менди. Таких преступников сотня наберётся. Это жизнь за пределами футбола, какая есть у любого футболиста. А значит к спорту она никакого отношения не имеет. Губерниеву надо думать сначала, а потом истерить.
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