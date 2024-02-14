Реакция «Спартака» на приговор Промеса – ему дали шесть лет тюрьмы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу решения суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», – сказал Зеленов.