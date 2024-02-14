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    • Реакция «Спартака» на приговор Промеса – ему дали шесть лет тюрьмы

    Реакция «Спартака» на приговор Промеса – ему дали шесть лет тюрьмы

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу решения суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

    «Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», – сказал Зеленов.

    • Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
    • Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.02.2024 14:46
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    Комментарии (30)
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    Красногвардейчик
    1707915118
    Тьфууууууууууу, этого **** нужно гнать ссаными тряпками, чтобы небыло пятна на клубе
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707915265
    Свинарня и так уже антинародная, так ещё и подельником становится за укрывательство беглого преступника. Гыгыгы
    Ответить
    Pooodle
    1707915459
    Уверен, что его подельник был Де Зеуфф
    Ответить
    zigbert
    1707916315
    К игре Квинси за Спартак никогда не было претензий а здесь придется отвечать. Жаль.
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    СпорЦмен
    1707918463
    Будут тянуть время. До Гааги дойдут, сви.ньи.
    Ответить
    Krics
    1707918542
    Свободу А.....!ихмо.
    Ответить
    СпорЦмен
    1707918643
    Там, в Голандии, какая-то женщина выступала с инициативой узаконить кокаин. Это срамтак продавливает. :)))
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    Cleaner
    1707919795
    А Спартаку совсем не стыдно, что в его составе находится НАРКОТОРГОВЕЦ. Зато всем СТЫДНО за Спартака!!!...(((
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    Номэд
    1707922039
    Вшивые раздухарились... Перетыкав друг друга палками в жопы. Гыгыгы
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    САДЫЧОК
    1707926679
    Когда будет окончательное решение-Промеса попросят из Спартака !
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