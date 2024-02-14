Реакция «Спартака» на приговор Промеса – ему дали шесть лет тюрьмы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу решения суда, приговорившего Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.
«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», – сказал Зеленов.
- Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
- Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
- Ранее спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.