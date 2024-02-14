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    Стало известно, согласен ли Промес с новым приговором суда

    Футболист «Спартака» Квинси Промес обжалует решение суда, приговорившего его к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

    Голландский вингер не согласен с приговором и будет подавать апелляцию.

    Об этом адвокат игрока Роберт Малевич сообщил журналисту RTL Уэсли Мейеру.

    • Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
    • Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Также спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: твиттер журналиста RTL Уэсли Мейера

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    14.02.2024 13:59
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    Комментарии (12)
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    Bozigit
    1707909056
    Нужно использовать все ресурсы. А то так и останется не выездным
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707909201
    — Вы не имеете права! Это — самосуд! Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам. — А покупал ты её по советским законам? Или по советским законам ты её воровал? Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра, включи телевизор погромче. Гыгыгы
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    fakeid
    1707909961
    адвокаты из тарасофки (особенно, ziborock) - ваш выход)
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    Cleaner
    1707910014
    Никому не интересно мнение наркоторговца...(
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    NewLife
    1707910989
    Не долго музыка играла, не долго немытый фраер танцевал.
    Ответить
    алдан2014
    1707911058
    В лазуревом сообществе Питера эйфория. Не лопните от желчи,жизнь бумеранг
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