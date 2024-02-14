Стало известно, согласен ли Промес с новым приговором суда

Футболист «Спартака» Квинси Промес обжалует решение суда, приговорившего его к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

Голландский вингер не согласен с приговором и будет подавать апелляцию.

Об этом адвокат игрока Роберт Малевич сообщил журналисту RTL Уэсли Мейеру.