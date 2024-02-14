Стало известно, согласен ли Промес с новым приговором суда

Футболист «Спартака» Квинси Промес обжалует решение суда, приговорившего его к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.
Голландский вингер не согласен с приговором и будет подавать апелляцию.
Об этом адвокат игрока Роберт Малевич сообщил журналисту RTL Уэсли Мейеру.
- Промесу грозило 9 лет лишения свободы.
- Его признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
- Также спартаковца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.