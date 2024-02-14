Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Уткин сделал прогноз о победителе Лиги чемпионов-2023/24

    Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин рассказал, кто может стать победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    «Абсолютно весь мой состав редакторов считает, что «Реал» и «Манчестер Сити» являются фаворитами Лиги чемпионов. Разумеется, они фавориты. Нужно держать еще в голове «Интер», который сделал большой шаг вперед. Но мне все-таки как-то не верится в «Интер», но помнить о них нужно.

    Но я же должен сделать свою подлую, коварную ставку. Мне кажется, что в этом сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов. И, на мой взгляд, сейчас было бы интересно подумать о победе мадридского «Атлетико».

    Представляете, ведь в Испании только две команды выигрывали Лигу чемпионов – «Реал» и «Барселона». И «Барселона» в первый раз сделала это в начале 90-х годов, а до этого не было ничего», – сказал Уткин.

    • На стадии 1/8 финала «Атлетико» встретится с «Интером». Первая встреча состоится 20 февраля, ответная – 14 марта.
    • В своих первых матчах плей-офф «Реал» победил в гостях «РБ Лейпциг» со счетом 1:0, а «Манчестер Сити»«Копенгаген» со счетом 3:1. Ответные встречи в этих противостояниях пройдут 6 марта.

    Новости по теме
    Уткин прокомментировал смерть Навального 1
    Уткин ответил, нужно ли «Спартаку» избавиться от Промеса 24
    Уткин назвал единственное преступление, которое хуже совершенного Промесом 28
    Источник: YouTube-канал Василий Уткин

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2024 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+