Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, почему Карпин не возглавил «Локомотив» в 2014 году

    Стало известно, почему Карпин не возглавил «Локомотив» в 2014 году

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что хотела в 2014 году назначить в команду Валерия Карпина.

    «После Леонида Кучука хотелось простого мира в команде. Я хотела пригласить Карпина, который тогда тренировал «Торпедо» из Армавира, но совет директоров заблокировал его кандидатуру – мол, не солидно звать тренера из Второй лиги.

    Поэтому пришел Миодраг Божович. Он вывел команду в финал Кубка, но потом сказал: «У ребят погасли глаза, со мной они ничего не выиграют». Мне оставалось ничего, кроме как назначить Игоря Черевченко, который был в штабе Миодрага», – сказала Смородская.

    • Кучук был в «Локо» в 2013-2014 годах.
    • Карпин, вопреки словам Смородской, в 2014 году тренировал «Мальорку», а в «Торпедо» был назначен только в 2015 году.
    • Сейчас тренер в «Ростове».

    Новости по теме
    Пареха признался в любви к экс-тренеру «Спартака» 11
    Орлов назвал сильные качества Карпина 1
    Карпины показали, как развлекаются в свободное время
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2024 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1707769211
    Черевченко кстати хороший тренер
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1707770915
    Пока ещё не поздно сделать остановку, кондуктор нажми на тормоза. (Хотя М.Галактионов хороший тренер.)
    Ответить
    PAREVG.
    1707772337
    Вспомнила ведьма дела давно минувших дней...
    Ответить
    моэм
    1707802128
    Даже от экрана дохнуло тухлятиной при виде этой " новости "
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+