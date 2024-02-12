Стало известно, почему Карпин не возглавил «Локомотив» в 2014 году

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что хотела в 2014 году назначить в команду Валерия Карпина.

«После Леонида Кучука хотелось простого мира в команде. Я хотела пригласить Карпина, который тогда тренировал «Торпедо» из Армавира, но совет директоров заблокировал его кандидатуру – мол, не солидно звать тренера из Второй лиги.

Поэтому пришел Миодраг Божович. Он вывел команду в финал Кубка, но потом сказал: «У ребят погасли глаза, со мной они ничего не выиграют». Мне оставалось ничего, кроме как назначить Игоря Черевченко, который был в штабе Миодрага», – сказала Смородская.