Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Гавр» – «Ренн»: прогноз на матч 21 тура Лиги 1, 11 февраля

    В воскресенье, 11 февраля, в поединке 21-го тура французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Ренн». Игра пройдет в Гавре, начало – в 15:00 (мск).

    «Гавр»

    «Гавр» после 20 туров набрал 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на 7 баллов. У команды Луки Эльснера 5 побед, 9 ничьих и 6 поражений при разнице голов 23:24.

    В предыдущем туре «Гавр» на выезде отобрал очки у «Монако» – 1:1.

    «Ренн»

    «Ренн» имеет в активе 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 4 пункта. У команды Жюльена Штефана 7 побед, 7 ничьих и 6 поражений при разнице голов 30:25.

    «Ренн» подходит к матчу с серией из 4 побед в чемпионате и 7 побед во всех турнирах. В предыдущем туре команда дома обыграла «Монпелье» – 2:1.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд:

    • 27.08.23 «Ренн» – «Гавр» – 2:2 (Лига 1);
    • 10.07.21 «Гавр» – «Ренн» – 2:2 (товарищеский матч);
    • 08.07.15 «Гавр» – «Ренн» – 2:1 (товарищеский матч);
    • 07.02.09 «Гавр» – «Ренн» – 1:0 (Лига 1);
    • 12.11.08 «Гавр» – «Ренн» – 2:1 (Кубок лиги).

    Прогноз на матч «Гавр» – «Ренн»

    «Гавр» набрал неплохую форму, но «Ренн» сейчас круче и должен забрать гостевую победу. Наш прогноз – фора 2 (0) с коэффициентом 1.55.

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Гавр» – «Ренн»: 11 февраля
    «Гавр» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2024 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+