В воскресенье, 11 февраля, в поединке 21-го тура французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Ренн». Игра пройдет в Гавре, начало – в 15:00 (мск).

«Гавр» после 20 туров набрал 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на 7 баллов. У команды Луки Эльснера 5 побед, 9 ничьих и 6 поражений при разнице голов 23:24.

В предыдущем туре «Гавр» на выезде отобрал очки у «Монако» – 1:1.

«Ренн»

«Ренн» имеет в активе 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 4 пункта. У команды Жюльена Штефана 7 побед, 7 ничьих и 6 поражений при разнице голов 30:25.

«Ренн» подходит к матчу с серией из 4 побед в чемпионате и 7 побед во всех турнирах. В предыдущем туре команда дома обыграла «Монпелье» – 2:1.

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд:

27.08.23 «Ренн» – «Гавр» – 2:2 (Лига 1);

10.07.21 «Гавр» – «Ренн» – 2:2 (товарищеский матч);

08.07.15 «Гавр» – «Ренн» – 2:1 (товарищеский матч);

07.02.09 «Гавр» – «Ренн» – 1:0 (Лига 1);

12.11.08 «Гавр» – «Ренн» – 2:1 (Кубок лиги).

Прогноз на матч «Гавр» – «Ренн»

«Гавр» набрал неплохую форму, но «Ренн» сейчас круче и должен забрать гостевую победу. Наш прогноз – фора 2 (0) с коэффициентом 1.55.