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    • «Гавр» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    «Гавр» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Ренн», 21 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Него, Кехта, Ндиайе, Сабби, Касимир, Жужу.

    Главный тренер: Лука Эльснер

    «Ренн»: Манданда, Трюффер, Теате, Омари, Гела Дуэ, Дусир Дуэ, Сантамария, Матусива, Бурижо, Калимуэндо, Терье.

    Главный тренер: Жульен Стефан

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр»«Ренн»

    «Гавр» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 09:56
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