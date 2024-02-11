Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Ренн», 21 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 15:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Него, Кехта, Ндиайе, Сабби, Касимир, Жужу.

Главный тренер: Лука Эльснер

«Ренн»: Манданда, Трюффер, Теате, Омари, Гела Дуэ, Дусир Дуэ, Сантамария, Матусива, Бурижо, Калимуэндо, Терье.

Главный тренер: Жульен Стефан

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Ренн»