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    • «Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    «Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Арсенала», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Агер, Зума, Цоуфал, Альварес, Кудус, Джонсон, Уорд-Проус, Соучек, Боуэн.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    «Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэль Чавес, Салиба, Уайт, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Хаверц, Мартинелли, Сака.

    Главный тренер: Микель Артета

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Арсенал»

    «Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 09:48
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