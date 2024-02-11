Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Арсенала», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Агер, Зума, Цоуфал, Альварес, Кудус, Джонсон, Уорд-Проус, Соучек, Боуэн.

Главный тренер: Дэвид Мойес

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэль Чавес, Салиба, Уайт, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Хаверц, Мартинелли, Сака.

Главный тренер: Микель Артета

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Арсенал»